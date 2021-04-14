В Башкирии продолжают искать 15-летнего Алмаза Салахова

В Туймазинском районе Башкирии продолжают искать пропавшего при загадочных обстоятельствах 15-летнего Алмаза Салахова. 27 марта 2021 года юноша ушел из специальной Серафимовской школы и не вернулся.

Приметы: темноволосый, худощавое телосложение, на вид Алмазу около 15-16 лет, рост 166 см. В день пропажи на нем была зеленая толстовка, темно-синее трико и кроссовки.

Ориентировка на Алмаза Салахова опубликована на официальном сайте МВД. Телефоны для связи: 8 (937) 862 96 08, 8 (927) 635 57 70 или 02.