Башкирия стала одним из лидеров по заявкам на «путинские» пособия

Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству заявок на выплату, так называемых «путинских» пособий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Такую информацию она озвучила в ходе совещания об итогах реализации посланий 2019 и 2020 годов под руководством президента страны Владимира Путина.
Также в тройку лидеров вошли Алтайский и Краснодарский края. Только за минувшую неделю на портале госуслуг было зарегистрировано более 900 тысяч заявок.
Напомним, речь идет о новом пособии – помощь семьям, имеющим невысокий доход и воспитывающих детей от трех до семи лет, из бюджета израсходовали на эти цели 214 миллиардов рублей. В 2021 году эта сумма увеличивается до 276 миллиардов рублей, так как меняется методика расчета.
Как рассказали в региональном Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения, в прошлом году ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет в Башкирии получили 106 711 семей, воспитывающих 137 212 детей, общая сумма пособий составила более семи миллиардов рублей.