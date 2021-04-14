Башкирия стала одним из лидеров по заявкам на «путинские» пособия

Напомним, речь идет о новом пособии – помощь семьям, имеющим невысокий доход и воспитывающих детей от трех до семи лет, из бюджета израсходовали на эти цели 214 миллиардов рублей. В 2021 году эта сумма увеличивается до 276 миллиардов рублей, так как меняется методика расчета.