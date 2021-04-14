Путин поручил дать право родительским комитетам взять под контроль качество школьного питания

Родительский комитет может получить контроль над качеством школьного питания в столовых. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.
По его словам, ему непонятна мотивация тех, кто запрещает родителям участвовать в вопросах питания их детей. Он считает, что при соблюдении определенных правил и процедур комитет может быть допущен для организации этого вопроса.
Обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов Путин назвал очень важным вопросом поддержки семей, здоровья нации и социальной справедливости. По его словам, это "немалых денег стоит", но власти сознательно приняли соответствующее решение.
Напомним, с 15 апреля в Башкортостане запустят новую систему контроля за качеством школьного питания. Она будет многоуровневой и позволит каждому родителю контролировать, что ест его ребёнок через государственную информационную систему «Единая образовательная среда Республики Башкортостан». Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве. При этом количество обращений в систему «Инцидент менеджмент» с жалобами на еду снижается. Радий Хабиров поручил пропагандировать здоровую пищу.