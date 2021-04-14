В Башкирии на ремонт дорог направят свыше 6 млрд рублей

Свыше 6 миллиардов рублей направят в этом году на ремонт и строительство безопасных и качественных дорог в республике по одноименному нацпроекту. Срок его действия решением правительства России продлен до 2030 года, ранее предполагалось, что программа будет свернута в 2024 году.
О нововведениях рассказали на брифинге в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
В этом году предусмотрено проведение работ на 173 основных объектах общей протяженностью более 300 км. Так в Уфе планируется завершить капитальный ремонт улиц города Галле, Хадии Давлетшиной и Парковой.