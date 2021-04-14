Власти Башкирии объяснили, почему в затопленном Белорецком районе не был взорван лед

В Башкирии сохраняется сложная обстановка с паводком в некоторых районах республики. Так, больше всего опасений у властей вызывает половодье в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах. Для решения проблем с паводком была создана специальная комиссия, которая держит ситуацию на контроле.

Для обеспокоенных жителей Башкирии, а также тем, кто пострадал от затопления, была создана горячая линия, на которую может обратиться любой желающий. Также республиканские власти провели брифинг, на котором ответили на волнующие вопросы жителей региона.

Так, например, люди интересуется, почему в Белорецком районе не был взорван лед на реке еще в марте по примеру других районов. По словам председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, решение о подрыве принимали местные власти, которые мониторили ситуацию.

Власти района решают данный вопрос и отправляют заявку, на которую мы реагируем. Мы вчера взорвали лед в Белорецком районе. Это было правильное решение, потому что мы ликвидировали угрозу подтопления соседних районов из-за заторов. Фарит Гумеров

Ранее в реке Инзер на территории Белорецкого района Башкирии зафиксирован резкий подъем уровня воды, сообщают в Госкомитете региона по ЧС. В частности, в наихудшей ситуации оказались жители села Ассы. Спасатели 12 апреля начали эвакуацию. В ведомстве уточнили, что затоплено 19 домов, людей вывозят с затопленной территории силами местной администрации и при поддержке ГК ЧС.