В Башкирии некоторые участки трассы М-5 расширят до шести полос

Некоторые участки трассы М-5 будут расширены до шести полос. Об этом сообщили начальник Управления строительства автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков и начальник ФКУ Упрдор «Приуралье» Азамат Илимбетов.
Предварительно, расширить планируется около 73 км трассы. Так, первый участок находится недалеко от посёлка Русский Юрмаш и Шакши в сторону Челябинска. Второй участок – смыкание Восточного выезда.
Пока на данных участках дороги двухполосные. Шестиполосное движение планируется организовать уже в 2024 году.
Такая мера призвана облегчить движение на трассе, снизить количество заторов. Трасса М-5 считается одной из самых загруженных федеральных трасс страны. Расширение полос призвано создать комфортные условия для автовладельцев.
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ.