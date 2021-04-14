В Башкирии некоторые участки трассы М-5 расширят до шести полос

После всех выполненных работ мы сможем кратно увеличить прочностные и эксплуатационные характеристики одной из самых действительно загруженных федеральных трасс в нашей стране. Движение по трассе М-5 «Урал» для каждого участника дорожного движения станет ещё более безопасным и комфортным, а весь регион получит отличный импульс для устойчивого транспортного развития.

Кайрат Турсунбеков