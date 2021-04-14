В Башкирии некоторые участки трассы М-5 расширят до шести полос

Некоторые участки трассы М-5 будут расширены до шести полос. Об этом сообщили начальник Управления строительства автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков и начальник ФКУ Упрдор «Приуралье» Азамат Илимбетов.

Фото №1 - В Башкирии некоторые участки трассы М-5 расширят до шести полос

Предварительно, расширить планируется около 73 км трассы. Так, первый участок находится недалеко от посёлка Русский Юрмаш и Шакши в сторону Челябинска. Второй участок – смыкание Восточного выезда.

Пока на данных участках дороги двухполосные. Шестиполосное движение планируется организовать уже в 2024 году.

Такая мера призвана облегчить движение на трассе, снизить количество заторов. Трасса М-5 считается одной из самых загруженных федеральных трасс страны. Расширение полос призвано создать комфортные условия для автовладельцев.

После всех выполненных работ мы сможем кратно увеличить прочностные и эксплуатационные характеристики одной из самых действительно загруженных федеральных трасс в нашей стране. Движение по трассе М-5 «Урал» для каждого участника дорожного движения станет ещё более безопасным и комфортным, а весь регион получит отличный импульс для устойчивого транспортного развития.

Кайрат Турсунбеков

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ.

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