Власти рассказали, можно ли было предвидеть заранее сильный паводок в Башкирии

Башкирия готовилась к наихудшему варианту развития событий с паводковой ситуацией в республике. Об этом на брифинге рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, отвечая на вопрос, можно ли было предугадать сложное развитие событий с половодьем в районах.