Власти рассказали, можно ли было предвидеть заранее сильный паводок в Башкирии

Башкирия готовилась к наихудшему варианту развития событий с паводковой ситуацией в республике. Об этом на брифинге рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, отвечая на вопрос, можно ли было предугадать сложное развитие событий с половодьем в районах. 

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Мы готовились к худшему сценарию - это 11 тысяч затопленных домов и 30 тысяч человек попадут в зону затопления. Ситуацию усугубило, так скажем, аномальная жара в апреле, а земля еще не прогрелась. 

Фарит Гумеров

Он объяснил, что именно промерзший грунт стал виной скопления воды на поверхности - она просто не успевает уходить, заключил он.

Напомним, сейчас на контроле МЧС находятся 15 муниципалитетов республики. Наиболее сложная обстановка складывается в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах.

К работе по оказанию помощи подключился и волонтёрский центр регионального отделения партии «Единая Россия». Руководитель исполкома отделения Рустем Ахмадинуров проинформировал, что заявки жителей принимают по телефону: 8-800-201-89-03. Помощь будет носить индивидуальный характер в зависимости от потребности пострадавших.

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