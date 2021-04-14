Власти рассказали, можно ли было предвидеть заранее сильный паводок в Башкирии

Башкирия готовилась к наихудшему варианту развития событий с паводковой ситуацией в республике. Об этом на брифинге рассказал председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, отвечая на вопрос, можно ли было предугадать сложное развитие событий с половодьем в районах.
Он объяснил, что именно промерзший грунт стал виной скопления воды на поверхности - она просто не успевает уходить, заключил он.
Напомним, сейчас на контроле МЧС находятся 15 муниципалитетов республики. Наиболее сложная обстановка складывается в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах.
К работе по оказанию помощи подключился и волонтёрский центр регионального отделения партии «Единая Россия». Руководитель исполкома отделения Рустем Ахмадинуров проинформировал, что заявки жителей принимают по телефону: 8-800-201-89-03. Помощь будет носить индивидуальный характер в зависимости от потребности пострадавших.