Глава Ишимбайского района Башкирии уходит со своего поста

Азамат Абдрахманов, глава Ишимбайского района, уходит со своего поста. Это связано с истечением срока его контракта.

Должность главы района становится вакантной. 14, 15, 16, 19 и 20 апреля будет осуществляться приём документов на должность. А вот нового главу депутаты выберут уже 6 мая.

К слову, как сообщает РБК-Уфа, Азамат Абдрахманов также планирует подать документы и вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Ишимбайского района.

Напомним, этим летом после скандала у горы Куштау депутаты почти единогласно выдвинули главе района замечание за ошибку при общении с местными жителями.