В Уфе 29-летняя девушка сбила пешехода

Накануне, 13 апреля, в Уфе произошла серьёзная авария. На повороте с проспекта Октября на улицу Кольскую 29-летняя девушка сбила пешехода.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, девушка за рулём «Хонда Фит» не успела затормозить перед регулируемым пешеходным переходом. В результате водитель сбила 51-летнюю уфимку.
По словам очевидцев, пострадавшая долгое время лежала на асфальте в ожидании скорой помощи. Женщине потребовалась госпитализация.
Сотрудники ГИБДД выявили дорожный недостаток, который мог стать причиной ДТП – изношенная горизонтальная дорожная разметка.
Фото: ГИБДД Уфы.