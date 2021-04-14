Жители Башкирии, пострадавшие от паводка, не получат денежные компенсации

В Башкирии жители затопленных населенных пунктов не получат денежную компенсацию. Об этом сообщила начальник управления главы республики Елена Прочаковская. По ее словам, такая мера поддержки сейчас не предусмотрена законом.
Однако жители Башкирии могут рассчитывать на помощь со стороны местных властей и волонтеров. Откачку воды, доставку питания и одежды, временное размещение обязаны организовать районные чиновники. Все это должно быть бесплатно, отметила Прочаковская.
Напомним, сейчас на контроле МЧС находятся 15 муниципалитетов республики. Наиболее сложная обстановка складывается в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах.
К работе по оказанию помощи подключился и волонтёрский центр регионального отделения партии «Единая Россия». Руководитель исполкома отделения Рустем Ахмадинуров проинформировал, что заявки жителей принимают по телефону: 8-800-201-89-03. Помощь будет носить индивидуальный характер в зависимости от потребности пострадавших.