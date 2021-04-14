Жители Башкирии, пострадавшие от паводка, не получат денежные компенсации

В Башкирии жители затопленных населенных пунктов не получат денежную компенсацию. Об этом сообщила начальник управления главы республики Елена Прочаковская. По ее словам, такая мера поддержки сейчас не предусмотрена законом.

Фото №1 - Жители Башкирии, пострадавшие от паводка, не получат денежные компенсации

Однако жители Башкирии могут рассчитывать на помощь со стороны местных властей и волонтеров. Откачку воды, доставку питания и одежды, временное размещение обязаны организовать районные чиновники. Все это должно быть бесплатно, отметила Прочаковская. 

Напомним, сейчас на контроле МЧС находятся 15 муниципалитетов республики. Наиболее сложная обстановка складывается в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах.

К работе по оказанию помощи подключился и волонтёрский центр регионального отделения партии «Единая Россия». Руководитель исполкома отделения Рустем Ахмадинуров проинформировал, что заявки жителей принимают по телефону: 8-800-201-89-03. Помощь будет носить индивидуальный характер в зависимости от потребности пострадавших.

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