В Башкирии съемки фильма о Рами Гарипове планируют завершить к лету

Съемки фильма о Рами Гарипове планируют завершить к началу лета. Сейчас команда работает в павильоне. Площадку для постройки декораций предоставил уфимский завод «Прогресс». Там отстроена квартира, в которой жил поэт с семьей в середине 50-х годов прошлого века.

Это пока не готовый кадр будущей ленты. До того как прозвучит команда режиссера, нужно проработать движения актеров на площадке, а заодно посмотреть, каким будет свет и насколько гармонична на экране вся обстановка квартиры.

В роли Рами Гарипова – актер Башдрамтеатра Артур Кунакбаев. Гримеры постарались сделать его максимально похожим на народного поэта. Кажется, что даже изменились черты лица артиста. Готовясь к роли, Артур прочитал дневники Рами Гарипова.

Вжиться в роль помогают реквизит и костюмы того времени. Их в киноцехе несколько десятков. Одежду для фильма передали жители республики. Как раз то, что носили их бабушки и дедушки в 50-х, 60-х годах. А вот среди реквизита есть и то, что предоставили для фильма родственники народного поэта.

Кстати, на съемочной площадке помогает внучка Рами Гарипова. Айша Тимергазина родилась после его смерти. Девушка говорит, что фильм дает ей, по сути, возможность восполнить некий пробел в знакомстве с дедушкой.

Всего запланировано 40 съемочных смен. Восемь уже позади. Группа отсняла сцены в Уфе и Чишминском районе. В фильме можно будет увидеть разные периоды жизни Рами Гарипова, в том числе детство. Зритель сможет посмотреть на него не только как на поэта, но и простого человека, погруженного в бытовые проблемы.

Фильм получается народным, свою помощь оказывают жители, различные организации. 16 млн рублей на съемки выделил республиканский бюджет. Работа над «Дневником поэта» кипит. А результат того, что в итоге получится на экране, зависит от дополнительной поддержки желающих.