Паводок в Башкортостане: когда наступит пик, куда обращаться за помощью

Башкортостан ожидает активной фазы паводка. Сложная ситуация сложилась уже сейчас. В зону подтопления вошли 13 муниципалитетов. Как быть жителям, которые попали в зону подтопления?

В связи с непростой ситуации в ежедневном режиме в Правительстве Башкортостана организованы онлайн-брифинги с руководителями профильных ведомств. Редакция bash.news собрала ответы на самые основные вопросы, которые беспокоят жителей региона.

Какая ситуация сложилась в Башкортостане?

Сейчас в республике началась бурная фаза паводка. Всему виной погода. Сначала начали вскрываться основные реки, потом за ними уровень воды стал подниматься в степных реках, а после них - в горных. В степных реках Уршак, Чермасан и др. подтопления ликвидированы. Горные реки пока еще не достигли своих максимумов. Сложная ситуация на реке Инзер: там работает взрывная группа военных. Первый затор в Белорецком районе удалось ликвидировать только с 8 раза.

В каких районах работают спасатели?

В Башкортостане работают 77 единицы техники и 162 человека. Спасатели оказывают помощь там, где вода сошла. Людям помогают сушить вещи, проводят профилактические мероприятия. Продолжаются мероприятия по чернению, распиловке льда.

Как получить помощь волонтеров?

На этот случай "Единая Россия" организовала специальный колл-центр: 8-800-201-89-03. Именно по этому жители могут обратиться за помощью. В Дуванский район уже выехал автобус для помощи 65 жителям. В Кармаскалинском районе волонтер на своей лодке подвозит продукты, вывозит людей из зоны затопления. Есть также возможность принимать вещи от других людей и привозить их пострадавших. Телефон колл-центра бесплатный.

Есть ли возможность заражения из-за паводка?

На территории паводка работают специалисты Роспотребнадзора. Ведутся отборы проб питьевой воды. Эпидемиологическая ситуация стабильная, кишечные инфекции исключены.

Куда обращаться жителям, чтобы сделать пробу воды в Башкортостане?

Все звонки поступают на телефон горячей линии Роспотребнадзора: 8-800-700-90-30. В скором времени будут опубликованы адреса лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии, где можно будет провести анализы проб воды. Сложнее ситуация там, где централизованного водоснабжения нет. Если территория затоплена, необходимо воздержаться от употребления воды из скважин. На этот случай в районах организуется подвоз воды.

Почему где-то лед взорвали еще в марте, а в Белорецком районе этого не сделали раньше?

В Белорецком районе ведется мониторинг рек. По заявке района выезжают специалисты. По планам был выезд на 1 апреля, но заторов на тот момент не было. В Госкомитете ЧС поясняют, что на данный момент все сделано правильно. Сейчас в сельские поселения пришел так называемый "безопасный лед".

Когда наступит пик паводка?

Все еще впереди. Скоро начнут подниматься три крупные руки: Уфа, Дема и Белая. На сегодняшний день Уфа и Белая сдерживаются благодаря водохранилищам. Пока нет тех значительных подъемов. Но в ближайшее время ожидается уровень подъема реки в Деме, особенно в нижней части. Пострадать могут садовые товарищества. Река Белая начнет подниматься со Стерлитамака, а позже - низменные части Уфы (Нижегородка и др.). Жители этих районов могут зайти на сайт Госкомитета РБ по ЧС и посмотреть состояние рек в реальном времени.

Что делается в тех местах, которые могут попасть в зону подтопления?

Прогноз Гидрометцентра корректируется с учетом погоды. На этих территориях проводятся подворовые обходы, оказывается помощь по приведению жилища к возможной эвакуации. Также дежурство организовали волонтеры, которые помогают спасателям обходить возможную зону подтопления.

Когда начинаются подтопления территорий в Башкортостане?

В этом году есть особенность - все начинается ночью. Во многих деревнях уже есть автоматические оповещатели с сиреной, которые заблаговременно предупреждают людей.

В течение какого времени должны эвакуировать людей?

По нормативам эта цифра составляет 2 часа.

Как коронавирус может повлиять на ситуацию с паводком?

Сотрудники выходят на обследования с учетом антиковидных мер: входной фильтр, измерение температуры, наличие антисептиков. Если жители эвакуируются семьями, то размещаются они тоже семьями. Специалисты стараются не пересекать людей.

Куда относить вещи для пострадавших жителей?

В Уфе это Достоевского, 73. Вещи должны быть новые или постиранные. Их будут передавать по заявкам. По телефону горячей линии "Единой России" также можно записаться в волонтерский отряд.

Как будут работать магазины на подтопленных территориях?

Они приостанавливают свою деятельность. Работают только те магазины, которые находятся вне зоны затопления.

Можно ли было предвидеть паводок?