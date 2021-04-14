В Башкирии будут проводить ежедневные брифинги по паводковой ситуации

Пик паводка еще впереди, ожидается подъем трех крупнейших рек – Уфа, Белая и Дема. По данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, на сегодняшний день подтопленными остаются 31 дом и 272 придомовые территории. Наиболее сложная обстановка складывается в Уфимском, Белорецком, Бижбулякском, Кармаскалинском и Дуванском районах.

Повреждены два моста – в Белебее и Миякинском районе. К их ремонту приступят уже после окончания паводка. Перекрыты 11 участков дорог. Радий Хабиров провел заседание Республиканской противопаводковой комиссии, на котором обсудили вопросы прохождения половодья, а также ликвидации последствий. Глава региона поручил главам муниципалитетов организовать подворовой обход пострадавших и оказать необходимую людям помощь.

Глава региона поручил организовать ежедневные брифинги для информирования жителей тех территорий, где складывается наиболее сложная обстановка. С сегодняшнего дня они транслируются на телеканале БСТ, после программы «Салям». По данным регионального МЧС, в республике насчитывается 21 затороопасный участок.