В Башкирии молодой рабочий получил тяжёлую травму глаза

24-летний работник Эксплуатационного локомотивного депо «Стерлитамак» — структурного подразделения Куйбышевской дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» — получил серьёзную травму.

Фото №1 - В Башкирии молодой рабочий получил тяжёлую травму глаза

Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции, инцидент произошёл 11 апреля на перегоне Куганак-Косяковка. Помощник машиниста проводил осмотр дизельного помещения. В этот момент произошёл излом трубки топливного насоса, которая попала прямо в глаз рабочего.

Парня в срочном порядке госпитализировали в больнице Стерлитамака. Ведомство проводит проверку случившегося.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Уфимская волна