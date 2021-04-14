В Башкирии молодой рабочий получил тяжёлую травму глаза

Как сообщает пресс-служба Гострудинспекции, инцидент произошёл 11 апреля на перегоне Куганак-Косяковка. Помощник машиниста проводил осмотр дизельного помещения. В этот момент произошёл излом трубки топливного насоса, которая попала прямо в глаз рабочего.