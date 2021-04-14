В Башкирии вновь будут судить виновника ДТП, в котором пострадал ребёнок

В Башкирии вновь осудят 36-летнего адвоката, который стал виновником страшной аварии. Ранее мужчину оправдали по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Само ДТП произошло ещё в феврале 2018 года. Мужчина на «Форд Куга» допустил наезд на встречный «Киа Рио», в котором находился маленький пассажир. Ребёнок получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

Прокуратура добилась пересмотра уголовного дела, так как посчитала, что водитель виноват в том, что не избрал безопасную скорость движения, не оценил дорожные и метеорологические условия при съезде с моста.