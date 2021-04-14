Почти 60% россиян пожаловались на переработки

Исследовательский центр портала SuperJob.ru поделился результатами интересного опроса. Стало известно, сколько россиян систематически перерабатывают.

Так, 58% респондентов пожаловались на переработки. Результаты опроса показали, что гендерный вопрос несущественный в данной категории: на переработки пожаловались 60% мужчин и 54% женщин.

Занимательно, что юные специалисты (18-24) перерабатывают чуть чаще, чем старшие коллеги (от 45 и старше) – это 58% и 55% соответственно.

Также выяснилось, что сотрудники, которые зарабатывают от 80 тысяч рублей перерабатывают чаще (64%), чем те, у кого доход не поднимается выше 30 тысяч (41%).

На переработки чаще всего жалуются представители таких профессий, как администраторы, фармацевты, программисты. Самыми длительными переработками «похвастались» врачи и педагоги.

И только 30% респондентов подтвердили, что работают строго по графику.