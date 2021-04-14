В Башкирии депутата осудили за отстрел косуль

В феврале 2019 года депутат со своими товарищами отправился на охоту, когда она была запрещена. На снегоходах они догнали трёх косуль, которых тут же застрелили. Двух животных мужчины разделали на месте, а ещё одну тушу привязали тросом к снегоходу и транспортировали.