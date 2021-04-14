В Башкирии депутата осудили за отстрел косуль

42-летнего депутата Совета Благоварского района осудили за отстрел косуль. Мужчина виновен в смерти, как минимум, трёх животных.
В феврале 2019 года депутат со своими товарищами отправился на охоту, когда она была запрещена. На снегоходах они догнали трёх косуль, которых тут же застрелили. Двух животных мужчины разделали на месте, а ещё одну тушу привязали тросом к снегоходу и транспортировали.
Ассоциация охотников и рыболовов, а также сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность. Сумма ущерба оценивается в 440 тысяч рублей.
Свою вину депутат не признаёт. Суд, однако, приговорил мужчину к наказанию в виде условного лишения свободы на 3 года с испытательным сроком 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.