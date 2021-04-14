В Башкирии от коронавируса скончалось 406 человек

В Башкирии уменьшается число выявленных случаев заболеваний коронавирусом. Так, за минувшие сутки лишь сто человек подтвердили свой диагноз. Отметим, что это самое минимальное количество фактов инфицирования за последнее время.

Всего же в Башкирии коронавирусом заболело 33 803 человека. Из них выздоровело - 30 079 (+187 за сутки).