В Башкирии от коронавируса скончалось 406 человек

В Башкирии уменьшается число выявленных случаев заболеваний коронавирусом. Так, за минувшие сутки лишь сто человек подтвердили свой диагноз. Отметим, что это самое минимальное количество фактов инфицирования за последнее время.
Всего же в Башкирии коронавирусом заболело 33 803 человека. Из них выздоровело - 30 079 (+187 за сутки).
Однако увеличивается и число смертей от COVID-19. За минувшие сутки было зарегистрировано еще четыре летальных исхода в результате осложнений, вызванных инфекцией. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 406 жителей республики.