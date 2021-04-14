В России коронавирусом болеют 270 тысяч человек

Несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в России, оперативный штаб продолжает каждый день следить за количеством заболевших и выздоровевших в каждом регионе страны.
Так, за всё время пандемии в России было зарегистрировано 4 666 209 человек с коронавирус. Этот показатель увеличился за сутки на 8326 случаев. При этом одновременно болеют 270 986 пациентов.
С выздоровлением за последние сутки выписали 9447 человек, за всё время пандемии – 4 291 223. Смертью закончилось ещё 399 случаев заболевания за сутки, за всё время – 104 000.