В России коронавирусом болеют 270 тысяч человек

Несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в России, оперативный штаб продолжает каждый день следить за количеством заболевших и выздоровевших в каждом регионе страны.

Так, за всё время пандемии в России было зарегистрировано 4 666 209 человек с коронавирус. Этот показатель увеличился за сутки на 8326 случаев. При этом одновременно болеют 270 986 пациентов.