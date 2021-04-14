В Башкирии волонтёр спас от затопления животных, пенсионерку и детей

Так, один из волонтёров партийного проекта «Единой России» «Наша забота» стал настоящим героем. 32-летний Леонид Михеев не только предупреждал сельчан о надвигающемся паводке, но ещё и привозил необходимые продукты и вещи, и даже спас людей с затопленной территории. С одного из участков на обычной надувной лодке парень эвакуировал грудного малыша, детей 3 и 5 лет и пожилую женщину.