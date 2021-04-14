В Башкирии волонтёр спас от затопления животных, пенсионерку и детей

Во многих районах Башкирии сейчас бушует паводок. Резкое потепление спровоцировало таяние снега и возникновение ледовых заторов, уровень рек из-за этого стремительно поднимается.
На борьбу с последствиями затопления брошены все силы. Попавшим в беду жителям Башкирии помогают волонтёры.
Так, один из волонтёров партийного проекта «Единой России» «Наша забота» стал настоящим героем. 32-летний Леонид Михеев не только предупреждал сельчан о надвигающемся паводке, но ещё и привозил необходимые продукты и вещи, и даже спас людей с затопленной территории. С одного из участков на обычной надувной лодке парень эвакуировал грудного малыша, детей 3 и 5 лет и пожилую женщину.
Также Леонид самостоятельно спас 13 коз, двух собак, кошек, пять баранов. Однако таких волонтёров в районе много. А желающие помочь есть не только в Кармаскалинском районе.
Все, кому необходима помощь, могут обратиться в волонтёрскую организацию по номеру: 8-800-201-89-03. Помощь будет носить индивидуальный характер в зависимости от потребности пострадавших.