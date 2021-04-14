В Башкирии волонтёр спас от затопления животных, пенсионерку и детей

Во многих районах Башкирии сейчас бушует паводок. Резкое потепление спровоцировало таяние снега и возникновение ледовых заторов, уровень рек из-за этого стремительно поднимается.

Фото №1 - В Башкирии волонтёр спас от затопления животных, пенсионерку и детей

На борьбу с последствиями затопления брошены все силы. Попавшим в беду жителям Башкирии помогают волонтёры.

Так, один из волонтёров партийного проекта «Единой России» «Наша забота» стал настоящим героем. 32-летний Леонид Михеев не только предупреждал сельчан о надвигающемся паводке, но ещё и привозил необходимые продукты и вещи, и даже спас людей с затопленной территории. С одного из участков на обычной надувной лодке парень эвакуировал грудного малыша, детей 3 и 5 лет и пожилую женщину.

Приходится по несколько рейсов делать. Сначала мы едем на тракторе, а уже после, где транспорт не может пройти, пересаживаемся на лодку. Вытаскиваем вещи через окно, людей тоже так приходится эвакуировать.

Леонид Михеев

Также Леонид самостоятельно спас 13 коз, двух собак, кошек, пять баранов. Однако таких волонтёров в районе много. А желающие помочь есть не только в Кармаскалинском районе.

Все, кому необходима помощь, могут обратиться в волонтёрскую организацию по номеру: 8-800-201-89-03. Помощь будет носить индивидуальный характер в зависимости от потребности пострадавших.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии