Путин потребовал от властей регионов объективные данные о проблемах россиян

Президент России Владимир Путин посетил координационный центр правительства РФ в комплексе гостиницы "Украина" в Москве. Во время экскурсии он заявил, что регионы должны стремиться давать объективную картину, а не "причесанную" информацию.
По словам главы государства, это необходимо для того, чтобы наладить работу между федеральным центром и субъектами России.
Также президент высоко оценил идею правительства о создании координационного центра. Он выразил надежду, что данная работа позволит усовершенствовать и скорректировать работу исполнительной власти.
Напомним, ранее в Уфе состоялось техническое открытие Центра управления республикой. По поручению Владимира Путина аналогичные центры должны были появиться во всех регионах страны до 1 декабря 2020 года. Их главная цель – сбор и аналитика жалоб жителей, а также их скорейшее решение.