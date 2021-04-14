Путин потребовал от властей регионов объективные данные о проблемах россиян

Президент России Владимир Путин посетил координационный центр правительства РФ в комплексе гостиницы "Украина" в Москве. Во время экскурсии он заявил, что регионы должны стремиться давать объективную картину, а не "причесанную" информацию.

Фото №1 - Путин потребовал от властей регионов объективные данные о проблемах россиян

По словам главы государства, это необходимо для того, чтобы наладить работу между федеральным центром и субъектами России. 

"Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не "причесанная", не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась"

Владимир Путин

Также президент высоко оценил идею правительства о создании координационного центра. Он выразил надежду, что данная работа позволит усовершенствовать и скорректировать работу исполнительной власти.

"Все очень наглядно, дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства. Надеюсь, что так и будет организована работа в целом <…> по важнейшим направлениям развития страны"

Владимир Путин

Напомним, ранее в Уфе состоялось техническое открытие Центра управления республикой. По поручению Владимира Путина аналогичные центры должны были появиться во всех регионах страны до 1 декабря 2020 года. Их главная цель – сбор и аналитика жалоб жителей, а также их скорейшее решение.

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