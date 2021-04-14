Путин потребовал от властей регионов объективные данные о проблемах россиян

Напомним, ранее в Уфе состоялось техническое открытие Центра управления республикой. По поручению Владимира Путина аналогичные центры должны были появиться во всех регионах страны до 1 декабря 2020 года. Их главная цель – сбор и аналитика жалоб жителей, а также их скорейшее решение.