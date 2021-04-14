Стало известно, когда откроется часть ремонтируемой Комсомольской в Уфе

Сегодня, 14 апреля, на Круглом столе в ИА «Башинформ» исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков рассказал о ходе ремонта улицы Комсомольской.

Фото №1 - Стало известно, когда откроется часть ремонтируемой Комсомольской в Уфе

Так, движение по участку от улицы Мингажева до Айской откроют уже ко Дню города, то есть к 12 июня. А вот открытие участка улицы Комсомольской от улицы Айской до бульвара Хадии Давлетшиной планируется только 1 сентября.

Все остальные участки мы должны открыть до 1 сентября этого года. По крайней мере, движение по ним запустим. Скоро будем пересматривать графики, подрядчикам и заказчикам дано задание. Есть сложности по переустройству коммуникаций, но вопросы решаемы.

Виктор Жульков

Ремонт на Комсомольской готов лишь на 40%. Однако теперь работы планируется вести в круглосуточном темпе.

Фото: ИА «Башинформ».

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