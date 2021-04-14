Стало известно, когда откроется часть ремонтируемой Комсомольской в Уфе

Сегодня, 14 апреля, на Круглом столе в ИА «Башинформ» исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков рассказал о ходе ремонта улицы Комсомольской.
Так, движение по участку от улицы Мингажева до Айской откроют уже ко Дню города, то есть к 12 июня. А вот открытие участка улицы Комсомольской от улицы Айской до бульвара Хадии Давлетшиной планируется только 1 сентября.
Ремонт на Комсомольской готов лишь на 40%. Однако теперь работы планируется вести в круглосуточном темпе.
Фото: ИА «Башинформ».