Стало известно, когда откроется часть ремонтируемой Комсомольской в Уфе

Сегодня, 14 апреля, на Круглом столе в ИА «Башинформ» исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков рассказал о ходе ремонта улицы Комсомольской.

Так, движение по участку от улицы Мингажева до Айской откроют уже ко Дню города, то есть к 12 июня. А вот открытие участка улицы Комсомольской от улицы Айской до бульвара Хадии Давлетшиной планируется только 1 сентября.