Главным тренером ХК «Торос» назначен Равиль Хайдаров

Воспитанник спортшколы «Салават Юлаев», мастер спорта международного класса, чемпион мира по хоккею. С 1992 года играл и работал в Германии. Уже сегодня вечером новый наставник "ледяных глыб" вернется домой в Европу, так как на днях ему предстоит решить вопрос с рабочей визой в России. Об этом рассказал Равиль Хайдаров в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ. Он успел провести два дня в Нефтекамске. Там он познакомился с руководством и персоналом клуба и оценил спортивную инфраструктуру города. А уже сегодня на «Уфа-Арене» Равиль Хайдаров встретился с тренерским штабом «Салавата», где обсудил стратегию работы всей хоккейной вертикали.