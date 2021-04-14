Главным тренером ХК «Торос» назначен Равиль Хайдаров

Равиль Хайдаров возглавит нефтекамскую дружину. Хоккейный клуб «Торос» объявил имя нового главного тренера на предстоящий сезон.

Воспитанник спортшколы «Салават Юлаев», мастер спорта международного класса, чемпион мира по хоккею. С 1992 года играл и работал в Германии. Уже сегодня вечером новый наставник "ледяных глыб" вернется домой в Европу, так как на днях ему предстоит решить вопрос с рабочей визой в России. Об этом рассказал Равиль Хайдаров в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ. Он успел провести два дня в Нефтекамске. Там он познакомился с руководством и персоналом клуба и оценил спортивную инфраструктуру города. А уже сегодня на «Уфа-Арене» Равиль Хайдаров встретился с тренерским штабом «Салавата», где обсудил стратегию работы всей хоккейной вертикали. 

Очень доволен, что решился и вернулся в Башкирию. Приложу все усилия, чтобы клуб развивался. Хочу чтобы «Торос» играл в стиле «Салавата Юлаева», чтобы при переходе у ребят не было стресса. Там будет много молодых игроков, растерт талантливая молодежь, с ним надо работать.

Равиль Хайдаров, главный тренер ХК «Торос»
Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии