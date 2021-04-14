Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов рассказал о подготовке к ЕГЭ

Юниорский чемпионат мира по сноуборду покорен, осталось сдать ЕГЭ и поступить в МГИМО. Завтра 11-классникам республики, в том числе и Всеволоду Мартынову, предстоит написать итоговое сочинение в рамках Единого государственного экзамена. Уфимский спортсмен пропустил почти полгода школьных занятий, пока выступал на международных соревнованиях, дебютировал на взрослом Кубке мира. Сейчас активно готовится и к выпускным экзаменам, и к поступлению. Всеволод Мартынов доказал свою состоятельность на горнолыжных склонах, теперь предстоит победить за партой.
Как и герой Шолохова из романа «Тихий Дон», перед непростым выбором стоит и сам Всеволод Мартынов: учеба или спорт? Но это только кажется со стороны. Спортсмен уверен: до этого удавалось совмещать и сейчас получится. И самое интересное, это подтверждают в один голос и учителя, вплоть до директора 39-й гимназии. Всеволод отлично справляется и в спорте, и в учебе.
И он получает хорошие оценки не только в учебе, но и в спорте. Эти медали завоеваны исключительно в нынешнем сезоне. Теперь в активе у Всеволода золото и бронза юниорских первенств мира.
И если вспомнить спортивный путь Мартынова, то в достижение поставленных целей поверить легко. Сейчас, к счастью, межсезонье в спорте и горячая пора в учебе. Сноубордист нагоняет пропущенные занятия.
И главное, старания в этой сфере воздаются наградами на соревнованиях разного уровня.