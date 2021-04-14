Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов рассказал о подготовке к ЕГЭ

Юниорский чемпионат мира по сноуборду покорен, осталось сдать ЕГЭ и поступить в МГИМО. Завтра 11-классникам республики, в том числе и Всеволоду Мартынову, предстоит написать итоговое сочинение в рамках Единого государственного экзамена. Уфимский спортсмен пропустил почти полгода школьных занятий, пока выступал на международных соревнованиях, дебютировал на взрослом Кубке мира. Сейчас активно готовится и к выпускным экзаменам, и к поступлению. Всеволод Мартынов доказал свою состоятельность на горнолыжных склонах, теперь предстоит победить за партой.

Как и герой Шолохова из романа «Тихий Дон», перед непростым выбором стоит и сам Всеволод Мартынов: учеба или спорт? Но это только кажется со стороны. Спортсмен уверен: до этого удавалось совмещать и сейчас получится. И самое интересное, это подтверждают в один голос и учителя, вплоть до директора 39-й гимназии. Всеволод отлично справляется и в спорте, и в учебе.

Между собой говорим: «Сева спустился с гор, но Сева все знает». Если он пришел в школу, он всегда ответит. Учителя удивляются, почему дети, которые посещают школу каждый день, не могут так полно и хорошо ответить на вопрос, как Сева, которого в этом году не было в школе почти полгода, он появлялся на два дня, и за эти два дня умудрялся получить хорошие оценки.

Алена Козлова, учитель русского языка и литературы гимназии №39

И он получает хорошие оценки не только в учебе, но и в спорте. Эти медали завоеваны исключительно в нынешнем сезоне. Теперь в активе у Всеволода золото и бронза юниорских первенств мира.

Фото №1 - Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов рассказал о подготовке к ЕГЭ

Самая дорогая медаль, конечно, золото. Это был серьезный старт. Это моя первая победа на чемпионате мира среди юниоров, но впереди у меня стоит цель – принять участие во взрослом чемпионате мира и Олимпийских играх.

Всеволод Мартынов, победитель и призер Чемпионата мира по сноуборду среди юниоров

И если вспомнить спортивный путь Мартынова, то в достижение поставленных целей поверить легко. Сейчас, к счастью, межсезонье в спорте и горячая пора в учебе. Сноубордист нагоняет пропущенные занятия.

Уфимская волна

Мне помогают преподаватели. А сдавать я буду английский язык, математику, русский и обществознание. Потом поступлю в МГИМО или в Высшую школу экономики. Попробую совмещать, ведь есть такие люди. На данный момент я склоняюсь к спорту.

Всеволод Мартынов, победитель и призер Чемпионата мира по сноуборду среди юниоров

И главное, старания в этой сфере воздаются наградами на соревнованиях разного уровня.

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Уфимская волна