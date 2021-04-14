Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов рассказал о подготовке к ЕГЭ

Самая дорогая медаль, конечно, золото. Это был серьезный старт. Это моя первая победа на чемпионате мира среди юниоров, но впереди у меня стоит цель – принять участие во взрослом чемпионате мира и Олимпийских играх.

Всеволод Мартынов, победитель и призер Чемпионата мира по сноуборду среди юниоров