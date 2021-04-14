Президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин прошел второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Ранее он привился от COVID-19 первым компонентом российской вакцины. Правда, тогда глава государства предпочел скрыть марку лекарства.
Президент объяснил и свое желание сделать прививку в тайне. По его словам, это не тот повод, чтобы "обезьянничать" перед камерами.
Напомним, на 8 утра 14 апреля в Башкирии вакцинировали 188 735 человек, из них 113 409 уже получили второй компонент. Прививку сделал министр здравоохранения республики Максим Забелин, известные журналисты, блогеры, деятели культуры и спорта, общественные активисты.