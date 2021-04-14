В Уфе продолжается строительство Центра спортивной гимнастики

Его возведут в столице республики к ноябрю 2021 года. Сейчас строительные работы идут полным ходом. Это будет полноценный комплекс с залом для выступлений, тренировок и гостиницей.

Новый центр спортивной гимнастики в Уфе будет уникальным спортивным сооружением. В этой школе будет сразу два просторных зала, которые будут соответствовать современным требованиям безопасности. Возведут и гостиницу, которая одновременно сможет принять 30 человек. Площадь комплекса – восемь тысяч квадратных метров, из них семь тысяч – полезная. Мощность центра – 150 человек за смену.

Финансирование объекта предусмотрено из бюджетов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Цена государственного контракта – 446 миллионов 545 тысяч рублей. Андрей Родионов, ведущий специалист отдела капитального строительства и реконструкции объектов УКС Республики Башкортостан

Сейчас активно идет процесс строительства. За последние полгода были выполнены работы по возведению наружных стен и остеклению здания. Сейчас завершается монтаж навесного вентилируемого фасада и кровли. В феврале в Уфу прилетала Светлана Хоркина. Двукратная олимпийская чемпионка назвала строящийся центр уникальным.

Очень надеюсь, что когда завершится строительство, этот храм спорта обретет своих жителей. И будет кипеть работа. В Башкирии, в Уфе, зажгутся новые звездочки спорта. Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике

Также олимпийская чемпионка поделилась своими рекомендациями и пожеланиями на этапе строительства. Она указала на ряд специфичных моментов при воздвижении спортивного объекта. В частности, Светлана Хоркина во время визита высказала пожелание об увеличении прыжковых ям.

Ранее эти ямы были нами уже выполнены, смонтированы. В настоящее время мы приступили к демонтажу монолитных стен и переносу их в соответствии с пожеланиями. Тимур Гиндуллин, руководитель проекта ООО «Дортрансстрой»