В Уфе продолжается строительство Центра спортивной гимнастики

Его возведут в столице республики к ноябрю 2021 года. Сейчас строительные работы идут полным ходом. Это будет полноценный комплекс с залом для выступлений, тренировок и гостиницей.
Новый центр спортивной гимнастики в Уфе будет уникальным спортивным сооружением. В этой школе будет сразу два просторных зала, которые будут соответствовать современным требованиям безопасности. Возведут и гостиницу, которая одновременно сможет принять 30 человек. Площадь комплекса – восемь тысяч квадратных метров, из них семь тысяч – полезная. Мощность центра – 150 человек за смену.
Сейчас активно идет процесс строительства. За последние полгода были выполнены работы по возведению наружных стен и остеклению здания. Сейчас завершается монтаж навесного вентилируемого фасада и кровли. В феврале в Уфу прилетала Светлана Хоркина. Двукратная олимпийская чемпионка назвала строящийся центр уникальным.
Также олимпийская чемпионка поделилась своими рекомендациями и пожеланиями на этапе строительства. Она указала на ряд специфичных моментов при воздвижении спортивного объекта. В частности, Светлана Хоркина во время визита высказала пожелание об увеличении прыжковых ям.
В скором времени на объекте начнут работы по благоустройству территории. Срок сдачи в эксплуатацию – ноябрь 2021 года.