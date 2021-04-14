«Уфа-молодежная» обыграла команду «Тамбов»

«Уфа-молодежная» сегодня провела домашний матч с «Тамбовом» на своем поле в рамках первенства страны Молодежной лиги. Команда Альберта Лукманова разгромила гостей – 6:0.

Два гола в составе «Уфы-молодежной» забил Константин Ковальчук. Также голами отметились Тургай Мохбалиев, Хайдар Халилов, Илья Шудров и Евгений Егоров. Следующий матч уфимцы проведут 21 апреля с Академией «Арсенал» в Туле.