В Башкирии 71-летнего мастера осудили за смерть рабочего

Уфимский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 71-летнего мастера из-за смерти одного из рабочих.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, компания мужчины была подрядчиком при строительстве нежилого помещения в селе Булгаково. Именно там в феврале 2020 года 30-летний рабочий выполнял работы по покраске металлоконструкций, но в какой-то момент провалился в технологическое отверстие.

Мужчина получил тяжёлые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Причиной несчастного случая назвали отсутствие предупреждающих знаков и ограждений.