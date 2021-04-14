В Башкирии 71-летнего мастера осудили за смерть рабочего

Уфимский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 71-летнего мастера из-за смерти одного из рабочих.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, компания мужчины была подрядчиком при строительстве нежилого помещения в селе Булгаково. Именно там в феврале 2020 года 30-летний рабочий выполнял работы по покраске металлоконструкций, но в какой-то момент провалился в технологическое отверстие.
Мужчина получил тяжёлые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Причиной несчастного случая назвали отсутствие предупреждающих знаков и ограждений.
71-летний мастер признал вину в полном объёме. Мужчину приговорили к наказанию в виде условного лишения свободы на 1 год и 6 месяцев с исправительным сроком на тот же период. Также суд обязал выплатить обвиняемого 700 тысяч рублей в пользу семьи погибшего.