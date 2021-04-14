Страдает потерей памяти: в Уфе пропал 57-летний Амир Давлетшин

В столице Башкирии продолжаются активные поиски пропавшего без вести 57-летнего Амира Давлетшина. Местонахождение мужчины остаётся неизвестным с пятницы, 9 апреля.
Приметы: чёрные волосы, имеется проседь, глаза светло-карие, обычное телосложение, рост около 157 см. В день пропажи мужчина был одет в джинсы синего цвета, чёрную куртку, серую футболку, чёрную шапку и чёрные галоши.
Мужчина нуждается в медицинской помощи - у него возможна потеря памяти. Его поисками занимаются местные волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 8 (919) 156 52 77 или 112.