Страдает потерей памяти: в Уфе пропал 57-летний Амир Давлетшин

В столице Башкирии продолжаются активные поиски пропавшего без вести 57-летнего Амира Давлетшина. Местонахождение мужчины остаётся неизвестным с пятницы, 9 апреля.

Приметы: чёрные волосы, имеется проседь, глаза светло-карие, обычное телосложение, рост около 157 см. В день пропажи мужчина был одет в джинсы синего цвета, чёрную куртку, серую футболку, чёрную шапку и чёрные галоши.