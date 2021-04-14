В Башкирии собирают 600 тыс. рублей на спасение кужановских лиственниц

Для проведения спасательной операции кужановских лиственниц, которые вандалы повредили прошлой осенью, необходимо 600 тысяч рублей. О начале сбора средств объявило региональное отделение Русского географического общества.
Специалисты планируют провести трансплантацию тканей. Это уникальная практика. Как пояснили в Уфимском институте биологии РАН, ученые применяли ее на молодых растениях, но на деревьях, возраст которых насчитывает более 100 лет, еще нет. Деньги необходимы для обеспечения волонтеров всем необходимым и оплаты стоимости техники. Работы начнутся в конце этой недели, также предусмотрен второй этап осенью. Будут собраны семена, которые затем высадят в питомнике.
Кужановские лиственницы уникальны тем, что имеют шаровидную форму кроны, которая начинается на высоте 1-2 метра. Всего на Урале насчитывается около 20 таких деревьев, 11 из которых – в Абзелиловском районе Башкортостана. Если вы хотите помочь их спасти, то можете отправить деньги на номер карты, указанный ниже. Получатель – руководитель местного отделения РГО Ильдар Хабиров.
НОМЕР КАРТЫ СБЕРБАНК: 2202 2007 8913 1867
ILDAR KHABIROV