В Башкирии собирают 600 тыс. рублей на спасение кужановских лиственниц

Специалисты планируют провести трансплантацию тканей. Это уникальная практика. Как пояснили в Уфимском институте биологии РАН, ученые применяли ее на молодых растениях, но на деревьях, возраст которых насчитывает более 100 лет, еще нет. Деньги необходимы для обеспечения волонтеров всем необходимым и оплаты стоимости техники. Работы начнутся в конце этой недели, также предусмотрен второй этап осенью. Будут собраны семена, которые затем высадят в питомнике.