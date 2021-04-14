В Башкирии назвали районы, которым угрожает подтопление

Пик паводка еще впереди. Ожидается подъем уровня воды в трех крупнейших реках. В ближайшие дни половодье затронет Уфу. По данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, на сегодня подтопленными остаются 31 дом и 272 придомовые территории. Наиболее сложная обстановка складывается в Уфимском, Белорецком, Кармаскалинском и Дуванском районах.

Эвакуируемые напуганы, но паники в рядах нет. За одну ночь они пережили больше, чем их некоторые сородичи за всю жизнь. Вода стремительно прибывала в сарай. Хозяева пытались спасти животных, приподняв настил повыше. Но, к сожалению, выжили не все.

Эти кадры недавно сделали спасатели в Азнаево. Домашний скот эвакуировали на лодках. Но уже сейчас по улицам деревни можно передвигаться вновь на своих двоих. Подтопление там произошло из-за вышедшей из берегов Урзы. Степные реки в этом сезоне разливаются именно ночью, что удивляет специалистов. На очереди – горные, они еще не достигли своего максимума. Опасения вызывает Инзер. Из-за ледового затора река вышла из берегов возле деревни Ассы. Понадобилась помощь сапёров.

Взрывы также прошли на Инзере в Архангельском районе. Уже так река выглядит сегодня. Команда подрывников отправится и в Бурзянский район на реку Белую. Уровень воды в ней сейчас повышается, как и на других крупных реках – Уфе и Дёме.

Если Белая и Уфа еще регулируются, то Дема у нас неуправляемая. К тому же идет эффект обратного подпора со стороны Белой – она не дает стекать водам Демы. Фарит Гумеров, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Подтапливать начнёт сначала Стерлитамак, а затем низменные части Уфы. В ближайшие дни вода угрожает затопить Лекаревку, Дему, Глумилино. И традиционно паводок настигнет Нижегородку, Кооперативную поляну и Козарез. Ежедневно в правительстве будут проходить информационные брифинги. Трансляция будет идти на БСТ по утрам в 9 часов.

Затопленными по-прежнему остаются несколько десятков домов. Спасатели мониторят ситуацию в 13 районах. Повреждены два моста в Белебеевском и Миякинском. Там имеются объездные пути, так что ремонт переправ начнется после того, как реки придут в норму. Помощь жителям подтопленных территорий оказывает и волонтерский центр «Наша забота». Активисты привозят продуктовые наборы и средства гигиены. Не оставлять без помощи людей Радий Хабиров поручил и главам муниципалитетов.

Я прошу создать нормальную систему коммуникаций с людьми, чтобы они понимали, куда прийти, где попросить помощи. Не дай бог я узнаю, что где-то на крыше два дня сидят бабушка с дедушкой, а вы им ни воды не привезли, ни спросили, что нужно – тогда будем сильно ругаться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан