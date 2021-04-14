В Минтранспорта Башкирии рассказали, когда завершится ремонт дорог в Уфе

К Дню города уфимцам подарят отремонтированную Комсомольскую. Но пока только часть улицы. Движение откроют на участке от Мингажева до Айской. Об этом на круглом столе рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков.

Движение на участках улицы, где находятся образовательные учреждения, должны запустить к началу учебного года. Но после 1 сентября рабочие еще будут доделывать работы по благоустройству и освещению. Также стала известна и дата окончания первого этапа строительства путепровода на улице Заки Валиди – запустить движение планируют к 1 сентября этого года.

Также руководитель регионального министерства заявил о недофинансировании дорожной отрасли. На строительство дорог в год выделяется 46 процентов от суммы, установленной республиканскими нормативами. На ремонт цифра еще меньше.