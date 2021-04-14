В Башкирии показали, как изменился экзамен по вождению

Вместо инструктора из автошколы рядом отныне инспектор ГИБДД, на заднем сиденье могут быть и другие наблюдатели, чтобы не было соблазна предложить купить права. В случае совершения ДТП во время сдачи вождения ответственность будет нести экзаменуемый. Это лишь некоторые нововведения, которые вступили в силу в начале апреля.

Отдельно сдавать «площадку» теперь не нужно. Но некоторые элементы все же придется выполнить на закрытой территории. Заезд в бокс, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве и эстакада.

Всё то же самое, можно сказать, только всё соединили – город и автодром. Сейчас будем в городе сдавать, все это вместе на практике. Фанзия Холматова

По новым правилам постоянно будет меняться и маршрут движения в городских условиях. Если раньше у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД был свой утвержденный путь с перекрестками, разворотами и другими дорожными элементами, теперь будут известны только улицы и проспекты, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут может постоянно меняться. Его теперь определяет экзаменатор прямо во время движения.

У нас для курсантов облегчился процесс сдачи в плане того, что раньше было два этапа именно практических экзаменов. Это нужно было сдавать городок и нужно было сдавать вождение в условиях города, именно кандидатам. В настоящее время получается первый этап, городок, он упразднен. Сергей Ломов, начальник МРЭО УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Поменялась с начала апреля и штрафная система. Ошибки теперь разделены на группы по одному, двум или трем баллам. За грубые нарушения, которые вынесены в отдельный блок, сдачу экзамена сразу приостановят.

Основанием для прекращения экзамена теперь может стать, к примеру, непристегнутый ремень или использование телефона. Хотя, вряд ли кто-то захочет во время сдачи вождения достать мобильник, а вот пристегнуться, как показывает практика, забывают нередко, тем более на фоне волнения.