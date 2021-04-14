В Башкирии показали, как изменился экзамен по вождению

Вместо инструктора из автошколы рядом отныне инспектор ГИБДД, на заднем сиденье могут быть и другие наблюдатели, чтобы не было соблазна предложить купить права. В случае совершения ДТП во время сдачи вождения ответственность будет нести экзаменуемый. Это лишь некоторые нововведения, которые вступили в силу в начале апреля.
Отдельно сдавать «площадку» теперь не нужно. Но некоторые элементы все же придется выполнить на закрытой территории. Заезд в бокс, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве и эстакада.
По новым правилам постоянно будет меняться и маршрут движения в городских условиях. Если раньше у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД был свой утвержденный путь с перекрестками, разворотами и другими дорожными элементами, теперь будут известны только улицы и проспекты, на которых допускается проведение экзамена. Сам же маршрут может постоянно меняться. Его теперь определяет экзаменатор прямо во время движения.
Поменялась с начала апреля и штрафная система. Ошибки теперь разделены на группы по одному, двум или трем баллам. За грубые нарушения, которые вынесены в отдельный блок, сдачу экзамена сразу приостановят.
Основанием для прекращения экзамена теперь может стать, к примеру, непристегнутый ремень или использование телефона. Хотя, вряд ли кто-то захочет во время сдачи вождения достать мобильник, а вот пристегнуться, как показывает практика, забывают нередко, тем более на фоне волнения.
Во время экзамена отныне в автомобиле могут присутствовать наблюдатели. Это другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол. Также по новым правилам комиссии, рассматривающие жалобы по поводу сдачи экзаменов, смогут знакомиться с видеозаписями, сделанными во время испытаний. Съемка будет храниться в течение 30 дней.