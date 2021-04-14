В Башкирии началась вакцинация против клещевого энцефалита

В республике началась вакцинация против клещевого энцефалита. Делается прививка традиционно в три этапа. Кому лучше привиться и насколько хватает действия укола?
Вакцину против клещевого энцефалита Радик Амирханов делал 3 года назад. Не игнорировал укол, а просто именно на такой период хватает действия инъекции. Раньше мужчин всегда прививался на рабочем месте. На пенсии процедуру делает уже в поликлинике. Уйдя на заслуженный отдых, он увлекся рыбалкой и часто выезжает на природу.
Вакцина от клещевого энцефалита не входит в национальный календарь прививок. Поэтому о своем желании провести профилактику заболевания, нужно заранее уведомить терапевта. Заявление желающие вакцинироваться должны написать за полгода. Прививку делают в три этапа, но антитела появляются через 2 недели после первой вакцины.
В прошлом году в республике было зарегистрировано 14 случаев заболевания клещевым энцефалитом и столько же – клещевым боррелиозом. Если после прогулки в лесу или парке возникает головная боль, тошнота, нарушается сон, то лучше не медля обратиться к врачам. Последствия этих заболеваний могут привести к инвалидности.
Кроме того, специалисты рекомендуют использовать аэрозоли, надевать закрытую одежду не на пуговицах, а на молнии. И лучше использовать светлые костюмы – на них клещи заметнее. Такие меры профилактики помогут не омрачить отдых, который с наступлением солнечных дней чаще проходит за городом.