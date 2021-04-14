В Башкирии началась вакцинация против клещевого энцефалита

В республике началась вакцинация против клещевого энцефалита. Делается прививка традиционно в три этапа. Кому лучше привиться и насколько хватает действия укола?

Вакцину против клещевого энцефалита Радик Амирханов делал 3 года назад. Не игнорировал укол, а просто именно на такой период хватает действия инъекции. Раньше мужчин всегда прививался на рабочем месте. На пенсии процедуру делает уже в поликлинике. Уйдя на заслуженный отдых, он увлекся рыбалкой и часто выезжает на природу.

В период, когда я делаю прививки, у меня ни разу клеща не было. Даже не ползут. Я не знаю, чем это объяснить, но мне кажется, они побаиваются. Радик Амирханов

Вакцина от клещевого энцефалита не входит в национальный календарь прививок. Поэтому о своем желании провести профилактику заболевания, нужно заранее уведомить терапевта. Заявление желающие вакцинироваться должны написать за полгода. Прививку делают в три этапа, но антитела появляются через 2 недели после первой вакцины.

Вакцинации подлежат лица, работа которых в той или иной степени связана с нахождением на природе. Работники лесной промышленности, строители, работники ЖКХ. И также все желающие. Светлана Якупова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 38 г. Уфы

В прошлом году в республике было зарегистрировано 14 случаев заболевания клещевым энцефалитом и столько же – клещевым боррелиозом. Если после прогулки в лесу или парке возникает головная боль, тошнота, нарушается сон, то лучше не медля обратиться к врачам. Последствия этих заболеваний могут привести к инвалидности.

Если люди не успели привиться и если произошло присасывание клеща, необходимо сразу же обратиться в лабораторию, сдать на исследования. Если клещ будет положительным, то необходимо провести экстренную профилактику введения противоклещевого иммуноглобулина. Вероника Говорова, заведующая отделением Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан