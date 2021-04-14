«Дежурные мамы»: в Уфе показали работу больничных нянь

Быть рядом и быть доброй. В Уфе за больными детьми ухаживают «дежурные мамы». Благотворительный фонд «Наши дети» организует работу больничных нянь. Они помогают детям-сиротам и детям из неблагополучных семей, которые лежат в больницах. Проект охватывает 10 городов и 2 села.
Артем буквально растворяется в музыке. В семь лет мальчик с легкостью подхватывает мелодию и поет песни. В его игрушечном арсенале не только машинки, но и музыкальные инструменты. У Артема проблемы со здоровьем. Его детской комнатой стала больничная палата. Родителей у мальчика нет. Поддерживают малыша работники детдома и няня. Айгуль Нуриева заменила ребенку маму. Заботится о нем, ухаживает, кормит и играет.
Айгуль всегда мечтала преподавать. Девушка 6 лет работала воспитательницей в детском саду, потом прошла курсы для того, чтобы общаться с детьми с ОВЗ. А после, когда узнала о проекте «Больничные няни», стала «дежурной мамой». Сначала в родном городе Туймазы, а потом переехала в Уфу. Семья во всем ее поддерживает.
Проект «Больничная няня» стартовал в республике в 2012 году и охватил 10 городов и 2 села. Всего в республике насчитывается 32 няни. Работа организована на средства благотворительного фонда «Наши дети».
Стать «дежурной мамой» может женщина от 28 лет. Для этого ей нужно пройти собеседование и сдать пару анализов. Маленьким детям, которые обделены общением с семьей, очень нужна поддержка и плечо любящего человека. Благодаря участникам проекта «Больничные няни» сироты могут получить то, чего были лишены, появившись на свет.