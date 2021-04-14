Молодежка «Уфы» дома разгромила сверстников из «Тамбова»

Подопечные Альберта Лукманова забили 6 безответных мячей в ворота соперника. Первый тайм завершился со счетом 0:0. В перерыве главный тренер гостей сделал несколько замен, дав шанс более молодым игрокам.

За первые 15 минут «Уфа» забила трижды. Дублем отметился Константин Ковальчук и пенальти реализовал Тургай Мохбалиев. Затем голы забивали Артем Пикарев, Илья Шудров и Евгений Егоров. Сейчас коллектив Альберта Лукманова занимает первое место во второй подгруппе молодежного первенства.

Мне самому непонятно, что случилось с соперником. Молодежь рассыпалась. Альберт Лукманов, главный тренер ФК «Уфа-молодежная»

Сейчас в копилке «Уфы-молодежной» 28 очков. Команда не проигрывает на протяжении 8 матчей кряду. Для молодежки «Уфы» это рекордное достижение.