В Уфе стартовало первенство России по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

Путевки на первенство Европы и мира по борьбе разыгрывают в Уфе. Сегодня в столице республики стартовало первенство России по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана. По итогам турнира тренеры сформируют состав национальной юношеской сборной.
Очередные два балла представителя Краснодарского края практически лишают башкирского спортсмена Альберта Фаязова шансов на выход в четвертьфинал. Это его первое выступление на российском уровне, а вот соперник Тамерлан Тарануха уже опытный борец – призер кубка России.
Юбилейный 35-й турнир по греко-римской борьбе, посвященной памяти Владимира Алексеевича Бормана, собрал сильнейших юношей страны в возрасте до 16 лет. Всего на первенство России в Уфу приехали около пятисот спортсменов из 65 субъектов.
Соревнования в Уфе – отборочные на континентальное и мировое первенство. Тренер юношеской сборной страны лично следит за ходом поединков. И здесь он непоколебим: на Европу поедут только победители в своих весовых категориях. Даже у призеров нет шансов на попадание в команду. Вместе с ним на турнире памяти Владимира Бормана – победители Олимпийских игр, обладатели Кубка мира по греко-римской борьбе, заслуженные мастера спорта. Когда-то и они выходили на ковер в своих первых российских соревнованиях. И почему-то, удивляются спортсмены, именно эти схватки сильнее всего врезались в память.
Первенство по греко-римской борьбе совпало с началом священного месяца Рамадан. Спортсменам отказаться от еды пока сложно. Но тренеры постятся.
На соревнованиях честь республики защищают 27 спортсменов. Это представители Уфы, Белорецка, Октябрьского и Кумертау. Все они призеры и победители первенства Башкортостана
Турнир продлится три дня. Завтра на ковре состоятся полуфинальные встречи и утешительные поединки, то есть схватки за бронзовые медали соревнований. 16 апреля пройдут финальные бои.