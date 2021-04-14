В Уфе стартовало первенство России по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

Путевки на первенство Европы и мира по борьбе разыгрывают в Уфе. Сегодня в столице республики стартовало первенство России по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана. По итогам турнира тренеры сформируют состав национальной юношеской сборной.

Очередные два балла представителя Краснодарского края практически лишают башкирского спортсмена Альберта Фаязова шансов на выход в четвертьфинал. Это его первое выступление на российском уровне, а вот соперник Тамерлан Тарануха уже опытный борец – призер кубка России.

Юбилейный 35-й турнир по греко-римской борьбе, посвященной памяти Владимира Алексеевича Бормана, собрал сильнейших юношей страны в возрасте до 16 лет. Всего на первенство России в Уфу приехали около пятисот спортсменов из 65 субъектов.

Они здесь не боятся рисковать. А взрослые аккуратничают. Ислам Дугучиев, старший тренер сборной России по греко-римской борьбе до 18 лет

Соревнования в Уфе – отборочные на континентальное и мировое первенство. Тренер юношеской сборной страны лично следит за ходом поединков. И здесь он непоколебим: на Европу поедут только победители в своих весовых категориях. Даже у призеров нет шансов на попадание в команду. Вместе с ним на турнире памяти Владимира Бормана – победители Олимпийских игр, обладатели Кубка мира по греко-римской борьбе, заслуженные мастера спорта. Когда-то и они выходили на ковер в своих первых российских соревнованиях. И почему-то, удивляются спортсмены, именно эти схватки сильнее всего врезались в память.

Первенство по греко-римской борьбе совпало с началом священного месяца Рамадан. Спортсменам отказаться от еды пока сложно. Но тренеры постятся.

На соревнованиях честь республики защищают 27 спортсменов. Это представители Уфы, Белорецка, Октябрьского и Кумертау. Все они призеры и победители первенства Башкортостана