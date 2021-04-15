В Башкирии рассказали, почему можно делать прививку во время Рамадана

Вакцина от коронавируса не нарушает мусульманского поста. В месяц Рамадан сделать прививку можно и до захода солнца. Хотя употреблять пищу и воду в это время запрещено. Об этом заявили в Духовном управлении мусульман республики.

По мнению священнослужителей, прививка не является питательной, а призвана сохранить жизнь. Муфтий Башкортостана Айнур Биргалин подчеркнул, что месяц Рамадан ознаменован многочисленными посещениями гостей, ифтарами, совместными молитвами, поэтому особенно важно иметь антитела.

Если станет трудно, то в это время можно попить воды, прервать пост. А в другие дни возместить – вне месяца Рамадан. С Минздравом у нас есть договоренность, что верующие могут сделать прививку даже в позднее время.

Айнур Биргалин, председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

В отличие от прошлого года, верующим разрешено собираться в мечетях на вечерний таравих. Это дополнительный намаз, который читается только в месяц Рамадан. Единственное ограничение – социальная дистанция, которую постящиеся обязаны соблюдать. Ураза-байрам верующие будут отмечать 13 мая.

Если первый день человек читает – его грехи прощают, если второй – грехи матери и отца. Так за каждый день есть свое вознаграждение.

Нух Хасанов, имам-хатыб мечети «Гуфран»
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