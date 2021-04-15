В Башкирии рассказали, почему можно делать прививку во время Рамадана

Вакцина от коронавируса не нарушает мусульманского поста. В месяц Рамадан сделать прививку можно и до захода солнца. Хотя употреблять пищу и воду в это время запрещено. Об этом заявили в Духовном управлении мусульман республики.
По мнению священнослужителей, прививка не является питательной, а призвана сохранить жизнь. Муфтий Башкортостана Айнур Биргалин подчеркнул, что месяц Рамадан ознаменован многочисленными посещениями гостей, ифтарами, совместными молитвами, поэтому особенно важно иметь антитела.
В отличие от прошлого года, верующим разрешено собираться в мечетях на вечерний таравих. Это дополнительный намаз, который читается только в месяц Рамадан. Единственное ограничение – социальная дистанция, которую постящиеся обязаны соблюдать. Ураза-байрам верующие будут отмечать 13 мая.