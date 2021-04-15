В Кумертау приступили к сборке вертолета для тушения пожаров

В арсенал лесников он поступит в следующем году. Автопарк лесопожарного центра республики уже начал обновляться. По нацпроекту «Экология» специалисты получили коптеры, три лесопатрульных комплекса и новые бульдозеры.

В этом году в республике к борьбе с возможными лесными пожарами планируют привлечь около 10 тысяч человек и 2 500 единиц техники. Они будут распределены по всем пожароопасным зонам Башкирии. Особое внимание будет уделено районам Зауралья. Пожароопасный сезон в регионе начнется во второй половине апреля.