В Кумертау приступили к сборке вертолета для тушения пожаров

В арсенал лесников он поступит в следующем году. Автопарк лесопожарного центра республики уже начал обновляться. По нацпроекту «Экология» специалисты получили коптеры, три лесопатрульных комплекса и новые бульдозеры.

В этом году в республике к борьбе с возможными лесными пожарами планируют привлечь около 10 тысяч человек и 2 500 единиц техники. Они будут распределены по всем пожароопасным зонам Башкирии. Особое внимание будет уделено районам Зауралья. Пожароопасный сезон в регионе начнется во второй половине апреля.

Совет людям простой – это соблюдение простых правил. Если в лесу – не разжигать костер, а если уж разожгли, то сделать минерализованную полосу – окопать вокруг костра. Всё затушить, когда уходим. Вообще в лесу правило такое – даже если куришь, то затушиваешь. 

Айрат Юсупов, руководитель Лесопожарного центра Республики Башкортостан

На противопожарные мероприятия в этом году Башкортостану из бюджета страны направили свыше 19 миллионов рублей. Еще 37 млн республика получила по федеральному проекту «Сохранение лесов».

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