Жители России стали массово прививаться от коронавируса по примеру Путина

Президент России Владимир Путин сделал второй компонент отечественной вакцины от коронавируса. Ранее глава государства привился 23 марта без камер и шума, заявив, что это не повод обезьянничать.
По примеру Владимира Путина последовали более 30 тысяч человек. Резкий скачок желающих сделать прививку был зафиксирован именно в первые три после вакцинации президента. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственный источник.
Напомним, по состоянию на 14 апреля в Башкирии вакцинировали 188 735 человек, из них 113 409 уже получили второй компонент. Прививку сделал министр здравоохранения республики Максим Забелин, известные журналисты, блогеры, деятели культуры и спорта, общественные активисты.