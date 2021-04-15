Жители России стали массово прививаться от коронавируса по примеру Путина

Президент России Владимир Путин сделал второй компонент отечественной вакцины от коронавируса. Ранее глава государства привился 23 марта без камер и шума, заявив, что это не повод обезьянничать. 

Фото №1 - Жители России стали массово прививаться от коронавируса по примеру Путина

По примеру Владимира Путина последовали более 30 тысяч человек. Резкий скачок желающих сделать прививку был зафиксирован именно в первые три после вакцинации президента. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на собственный источник.

Порядка 30 тысяч человек проходили вакцинацию от COVID-19 в первые три дня после прививки Путина. До этого поток людей в прививочных пунктах составлял примерно восемь тысяч человек в день.

близкие к правительству Москвы и к администрации президента источники 

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Башкирии вакцинировали 188 735 человек, из них 113 409 уже получили второй компонент. Прививку сделал министр здравоохранения республики Максим Забелин, известные журналисты, блогеры, деятели культуры и спорта, общественные активисты.

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