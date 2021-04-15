Жители Башкирии могут выиграть автомобиль, приняв участие в предварительном голосовании

В Башкирии в мае состоится предварительное голосование за кандидатов на выдвижение от партии «Единая Россия» в Горсовет Уфы. Жителей республики приглашают к участию в выборах.
Известно, что голосование состоится в электронном формате, а пройдет оно с 24 по 30 мая.
К этому событию будет запущен розыгрыш ценных призов среди тех, кто отдаст свой голос за участников. Всего будет разыграно 40 путевок в санатории, а также главный приз автомобиль «Niva Travel».
Чтобы принять участие, необходимо:
Итоги розыгрыша призов в рамках акции, проходившей в день голосования по поправкам в Конституцию РФ можно ознакомиться перейдя по этой ссылке.