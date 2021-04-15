Жители Башкирии могут выиграть автомобиль, приняв участие в предварительном голосовании

В Башкирии в мае состоится предварительное голосование за кандидатов на выдвижение от партии «Единая Россия» в Горсовет Уфы. Жителей республики приглашают к участию в выборах.

Фото №1 - Жители Башкирии могут выиграть автомобиль, приняв участие в предварительном голосовании

Известно, что голосование состоится в электронном формате, а пройдет оно с 24 по 30 мая. 

К этому событию будет запущен розыгрыш ценных призов среди тех, кто отдаст свой голос за участников. Всего будет разыграно 40 путевок в санатории, а также главный приз автомобиль «Niva Travel».

Чтобы принять участие, необходимо:

  • С 19 апреля по 28 мая зарегистрироваться на сайте Предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая России» (pg.er.ru) через свой верифицированный профиль на Госуслугах.
  • С 24 по 30 мая проголосовать на сайте предварительного голосования. Каждый проголосовавший на сайте автоматически становится участником розыгрыша.
  • Победителя определит генератор случайных чисел. Процедура будет транслироваться в соцсетях. Розыгрыш и вручение призов состоится с 1 по 20 июня 2021 года.

Итоги розыгрыша призов в рамках акции, проходившей в день голосования по поправкам в Конституцию РФ можно ознакомиться перейдя по этой ссылке.

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