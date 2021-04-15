Стартовал набор волонтеров для проведения финала WorldSkills Russiа в Уфе

Оргкомитет чемпионата планирует привлечь более 1100 добровольцев из всех регионов страны. Прибывшим из других городов обеспечат проживание, трехразовое питание, страховку и экипировку.

Волонтером можно стать вне зависимости от возраста, места жительства, образования и профессии. Будет организовано обучение. Желающие могут зарегистрироваться на сайте. Набор волонтеров будет идти до 17 мая.

Ожидается, что участниками чемпионата молодых профессионалов станут более 1800 конкурсантов. Финал пройдет в Уфе с 21 по 25 июля.¤

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