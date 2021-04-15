Жителям Башкирии разрешат оформлять земли на охраняемых природных территориях

В Башкирии депутаты подготовили изменения в соответствующий закон, который предполагает включение населенных пунктов в состав охраняемых территорий без изъятия у граждан земли и другой недвижимости.

В Башкирии на особо охраняемых территориях разрешат косить траву и пасти скот. Строгий режим охраны останется только в заповедниках. Речь о жителях сел и деревень, которые живут в пределах таких зон и их права были ущемлены. Депутаты Госсобрания подготовили изменения в соответствующий закон, который предполагает включение населенных пунктов в состав охраняемых территорий без изъятия у граждан земли и другой недвижимости. Как пояснили в региональном парламенте, это позволит жителям и организациям оформлять участки в собственность и аренду. Проект закона будет рассмотрен сегодня на заседании президиума Госсобрания.

Фото №1 - Жителям Башкирии разрешат оформлять земли на охраняемых природных территориях

Там, где сегодня расположены природные памятники, испокон веков жили люди. С введением особого режима охраны объектов их интересы были ущемлены. Из-за проблем с оформлением участков в собственность невозможно построить школы и другие социальные объекты.

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