Жителям Башкирии разрешат оформлять земли на охраняемых природных территориях

В Башкирии на особо охраняемых территориях разрешат косить траву и пасти скот. Строгий режим охраны останется только в заповедниках. Речь о жителях сел и деревень, которые живут в пределах таких зон и их права были ущемлены. Депутаты Госсобрания подготовили изменения в соответствующий закон, который предполагает включение населенных пунктов в состав охраняемых территорий без изъятия у граждан земли и другой недвижимости. Как пояснили в региональном парламенте, это позволит жителям и организациям оформлять участки в собственность и аренду. Проект закона будет рассмотрен сегодня на заседании президиума Госсобрания.