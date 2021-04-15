В Уфе выявили незаконный киоск по ремонту одежды и обуви

Незаконный торговый киоск обнаружили на проспекте Октября в Уфе. Его выявили активисты во время мониторинга в рамках проекта «Безопасная республика». О том, что павильон по ремонту одежды и обуви работает незаконно на остановке общественного транспорта «Юрюзань», сообщил один из жителей города.
На место выехали члены партии, информация подтвердилась. Сам предприниматель заявил, что не смог найти работу и вынужденно открыл киоск, чтобы прокормить супругу и своих четверых детей. На место вызвали полицию.