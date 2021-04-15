В Уфе выявили незаконный киоск по ремонту одежды и обуви

Незаконный торговый киоск обнаружили на проспекте Октября в Уфе. Его выявили активисты во время мониторинга в рамках проекта «Безопасная республика». О том, что павильон по ремонту одежды и обуви работает незаконно на остановке общественного транспорта «Юрюзань», сообщил один из жителей города.

На место выехали члены партии, информация подтвердилась. Сам предприниматель заявил, что не смог найти работу и вынужденно открыл киоск, чтобы прокормить супругу и своих четверых детей. На место вызвали полицию.

За 500-1000 рублей я свою семью не смогу содержать, у меня нет постоянной работы, одеваться надо детям, кушать надо, в школу надо постоянно деньги. Вот четверо детей у меня, это мое все.

Уметбек Рахимов 

«Безопасная республика» занимается мониторингом исполнения указаний Главы Башкортостана, мониторингом торговых точек, борьба с суррогатом. На данный момент уже проведено более 1000 мониторингов за год. 

Антон Буфетов, координатор проекта «Безопасная республика» партии «Единая Россия»
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