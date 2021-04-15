Житель Уфы на полной скорости сбил пешехода

Накануне, 14 апреля, в Уфе зафиксирована серьёзная авария. На улице Первомайской сбили женщину.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, инцидент произошёл около 10 часов утра. 62-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент на пешехода наехал 63-летний водитель на «Киа Соренто».
Женщина была в срочном порядке госпитализирована. Сотрудники ГИБДД выявили недостаток, который мог привести к аварии – изношенная горизонтальная дорожная разметка.
Фото: ГИБДД Уфы.