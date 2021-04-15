Житель Уфы на полной скорости сбил пешехода

Накануне, 14 апреля, в Уфе зафиксирована серьёзная авария. На улице Первомайской сбили женщину.

Фото №1 - Житель Уфы на полной скорости сбил пешехода

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, инцидент произошёл около 10 часов утра. 62-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент на пешехода наехал 63-летний водитель на «Киа Соренто».

Женщина была в срочном порядке госпитализирована. Сотрудники ГИБДД выявили недостаток, который мог привести к аварии – изношенная горизонтальная дорожная разметка.

Фото №2 - Житель Уфы на полной скорости сбил пешехода

Составлен акт, который в последующем будет передан балансодержателю дороги для устранения выявленного недостатка. По факту ДТП начато разбирательство.

пресс-служба ГИБДД Уфы 

Фото: ГИБДД Уфы. 

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