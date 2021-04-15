Главный синоптик Башкирии назвала дату пика паводка в Уфе

Реки Уфа и Белая зарегулированы, максимальные уровни на сегодняшний день проходят в верховьях реки Белой. В 20-х числах апреля там ожидаем максимальное поднятие воды. В районе Уфы с 24 по 30 апреля ожидаются максимально высокие уровни подъема рек – от 6,5 до 7,5 метров воды. Сегодня уровень в реке Белой поднялся до 499 сантиметров. До критической точки остался метр. Это много. У нас начинаются подтопления Цыганской поляны, Кузнецовского затона, Нижегородки. В горах еще лежит снег, поэтому мы ожидаем серьезные подтопления.

Анна Козаева, начальник Башгидрометцентра