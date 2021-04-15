Главный синоптик Башкирии назвала дату пика паводка в Уфе

До критической отметки остался один метр. Сегодня уровень реки Белой достиг 516 сантиметров, сообщила на брифинге по паводку начальник Башгидрометцентра. В ближайшие дни начнется подтопление Цыганской поляны, Кузнецовского затона, Нижегородки.

Что касается ситуации в целом по республике, то по данным Госкомитета по ЧС, за минувшие сутки поступило еще 13 сообщений о подтоплении, на контроле ведомств 149 случаев в 13 муниципалитетах республики. Пик половодья впереди - отметила Анна Козаева, максимальный уровень подъема воды ожидается в 20-х числах апреля.

Реки Уфа и Белая зарегулированы, максимальные уровни на сегодняшний день проходят в верховьях реки Белой. В 20-х числах апреля там ожидаем максимальное поднятие воды. В районе Уфы с 24 по 30 апреля ожидаются максимально высокие уровни подъема рек – от 6,5 до 7,5 метров воды. Сегодня уровень в реке Белой поднялся до 499 сантиметров. До критической точки остался метр. Это много. У нас начинаются подтопления Цыганской поляны, Кузнецовского затона, Нижегородки. В горах еще лежит снег, поэтому мы ожидаем серьезные подтопления.

Анна Козаева, начальник Башгидрометцентра
Фото №1 - Главный синоптик Башкирии назвала дату пика паводка в Уфе

Следить за ситуацией можно с помощью геоинформационной системы «Паводок 2.0», а связаться с волонтерами по телефону колл-центра «Наша забота». Также работает горячая линия Роспотребнадзора и номер «Службы спасения 112».

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии