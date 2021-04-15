В Башкирии девушка разбилась насмерть по дороге домой

Страшная трагедия произошла в Сибае сегодня, 15 апреля. На 1 км автодороги Сибай-Альмухаметово насмерть разбилась 30-летняя девушка.

По сообщениям пресс-службы ГИБДД по РБ, девушка направлялась из аэропорта домой. Её предложил подвезти 27-летний знакомый на «Митсубиши Каризма». Парень не справился с управлением и вылетел на авто в кювет.

И водитель, и пассажирка получили многочисленные травмы. Для девушки они оказались смертельными. Парень в тяжёлом состоянии госпитализирован. Все обстоятельства инцидента выясняются.