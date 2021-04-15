Как оформить повышенное пособие на детей в 2021 году в Башкирии: инструкция

На новые пособия для детей от 3 до 7 лет подали заявление больше 40 тысяч семей республики. Сделать это можно с 1 апреля текущего года. По новым правилам выплаты предоставляются по трехступенчатой системе. Есть базовый размер: как и прежде это 50% от прожиточного минимума, но с этого года появились пособия объемом 75% и 100% от прожиточного минимума.

Мечты Дилары о подарках себе и сестре мама пообещала осуществить. Покрывать расходы на двух дочерей помогает пособие на детей от 3 до 7 лет. Зайнетдиновы считаются нуждающимися, каждый месяц они получают 4 894 рубля и 50 копеек. Арифметика простая – это половина от прожиточного минимума. Соответственно, в этом году размер выплаты увеличен. Для продления участия достаточно подать заявление через отделение соцзащиты или МФЦ, либо на сайте «Госуслуги». Делается это быстро: пока мама заполняла анкету, Диларе даже не надоело сидеть у нее на коленях.

Данные указали свидетельства о рождении детей, дату выдачи и СНИЛС. Больше никаких данных не предоставляем, на «Госуслугах» я уже зарегистрирована. Алия Зайнетдинова

В этом году Зайнетдиновы рассчитывают на повышенные выплаты. Появилось новое понятие – «базовое пособие». Это стандартный размер – как и прежде 50 % от прожиточного минимума, однако если после получения такой финансовой помощи доходы заявителей остаются ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, то выплату поднимут до семи с половиной тысяч рублей (7557,75) на ребёнка. Если и это не решает проблему, то поддержка составит 10 077 рублей. С этого года при назначении выплаты учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующие четыре месяцам до момента обращения. Например, если заявление подается в мае, на среднедушевой доход повлияют поступления в семейный бюджет за весь 2020 год.

Даже если семья подаст заявление в течение года, то все равно будет рассчитано с начала наступления права на выплату. Единственный момент: семья должна подать заявление до 6 месяцев до наступления ребенку 3 лет. Ольга Кабанова, первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан