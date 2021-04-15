В Башкирии из-за горящей травы чуть не вспыхнуло кладбище

Накануне, 14 апреля, в деревне Райманово Туймазинского района произошёл пожар. Огнём чуть не охватило местное кладбище.
О произошедшем рассказали жители деревни в социальных сетях. Около шести часов вечера очевидцы заметили, как у кладбища горит огонь. На место инцидента в срочном порядке выехали сотрудники МЧС Башкирии.
К счастью, огонь удалось потушить до того, как он перекинулся на погост. По версии специалистов, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. В инциденте нет пострадавших и погибших.
Фото: соцсети.