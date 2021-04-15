В Башкирии определились лучшие баскетбольные команды среди школьников

В республике определились лучшие баскетбольные команды среди школьников, а тренеры и учителя физкультуры побывали на мастер-классах и семинарах. Финальный этап турнира на Кубок имени Юрия Гагарина прошел в Благовещенске.
В этом году проведение этих состязаний было под вопросом. Всего заявку на участие в школьном первенстве подали 900 команд, то есть более девяти тысяч учащихся 7-х и 8-х классов. И только в феврале после того, как в регионе сняли ограничение на проведение массовых мероприятий, турниру дали старт.
Короткая установка на экваторе матча. Школьники Уфы и Бирска стали первой парой финального этапа турнира на Кубок имени Юрия Гагарина среди юношей. Оба коллектива – претенденты на медали, старожилы соревнований. Представители обоих городов выступают на турнире с первых дней его появления.
От другого популярного школьного проекта «КЭС-Баскет» этот турнир отличается возрастной категорией участников. Если в первом играют выпускники, то здесь выступают ребята не старше 15 лет.
Турнир среди школьников 7-8 классов посвящено Гагарину неслучайно. Еще в детстве первый космонавт планеты увлекся баскетболом. Любовь к оранжевому мячу принесла результат: Юрий Гагарин стал баскетболистом первого разряда и судьей первой категории.
Соревнования проводятся с 2012 года. Сначала они были исключительно городскими, участвовали в них только уфимские школьники, но со временем турнир приобрел статус республиканского. Сейчас он охватывает все муниципальные образования Башкортостана. Только в этом году заявилось более 900 команд, играли в итоге более 9 тысяч баскетболистов. В рамках проекта организаторы также провели ряд семинаров для учителей и тренеров.
Турнир проходит в несколько этапов. Сначала формируется школьная команда. Далее выявляют победителей на муниципальном этапе, следом идет зональный тур и два полуфинала – среди городских и сельских команд. Только потом лучшие 12 коллективов девушек и юношей встречаются в решающем раунде.
Среди женских команд лучшими стали школьницы из Сибая, на втором месте коллектив из Стерлитамака. Третьи – представительницы Учалов.
У мужских команд первое место заняли уфимцы, в шаге от золотых медалей остановились представители Сибая, замкнули тройку баскетболисты из Баймака.