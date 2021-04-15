В Башкирии определились лучшие баскетбольные команды среди школьников

В республике определились лучшие баскетбольные команды среди школьников, а тренеры и учителя физкультуры побывали на мастер-классах и семинарах. Финальный этап турнира на Кубок имени Юрия Гагарина прошел в Благовещенске.

В этом году проведение этих состязаний было под вопросом. Всего заявку на участие в школьном первенстве подали 900 команд, то есть более девяти тысяч учащихся 7-х и 8-х классов. И только в феврале после того, как в регионе сняли ограничение на проведение массовых мероприятий, турниру дали старт.

Короткая установка на экваторе матча. Школьники Уфы и Бирска стали первой парой финального этапа турнира на Кубок имени Юрия Гагарина среди юношей. Оба коллектива – претенденты на медали, старожилы соревнований. Представители обоих городов выступают на турнире с первых дней его появления.

Кубок Гагарина мы играем не первый год, большинство ребят потом переходят в «КЭС-Баскет». К этому мероприятию мы готовимся. Алексей Ляпустин, тренер школьной баскетбольной команды «Орион»/Бирск/

От другого популярного школьного проекта «КЭС-Баскет» этот турнир отличается возрастной категорией участников. Если в первом играют выпускники, то здесь выступают ребята не старше 15 лет.

Турнир среди школьников 7-8 классов посвящено Гагарину неслучайно. Еще в детстве первый космонавт планеты увлекся баскетболом. Любовь к оранжевому мячу принесла результат: Юрий Гагарин стал баскетболистом первого разряда и судьей первой категории.

Соревнования проводятся с 2012 года. Сначала они были исключительно городскими, участвовали в них только уфимские школьники, но со временем турнир приобрел статус республиканского. Сейчас он охватывает все муниципальные образования Башкортостана. Только в этом году заявилось более 900 команд, играли в итоге более 9 тысяч баскетболистов. В рамках проекта организаторы также провели ряд семинаров для учителей и тренеров.

Мы ставили себе высокую планку в пять тысяч, но ее удалось переплюнуть. Мы очень рады. По организации мероприятия трудностей не было больше. Игорь Ермилов, начальник отдела по организации и проведению мероприятий БК «Уфимец»

Турнир проходит в несколько этапов. Сначала формируется школьная команда. Далее выявляют победителей на муниципальном этапе, следом идет зональный тур и два полуфинала – среди городских и сельских команд. Только потом лучшие 12 коллективов девушек и юношей встречаются в решающем раунде.

Мы ехали за опытом, поиграть в свое удовольствие. У нас получилось хорошо все в защите, в нападении не очень было. Но все равно хорошо сыграли. Полина Григорьева, серебряный призер Кубка имени Юрия Гагарина по баскетболу /Стерлитамак/

Среди женских команд лучшими стали школьницы из Сибая, на втором месте коллектив из Стерлитамака. Третьи – представительницы Учалов.

Я и бросала, и заново начинала. Роберт Ирекович, наш тренер, пришел к нам в школу на физкультуру и объявил, что набирается команда по баскетболу у девушек. Туда я и пошла в первый раз. Карина Музафарова, победительница кубка имени Юрия Гагарина по баскетболу /Сибай/